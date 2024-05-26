İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda seyir halindeki bisikletten düşerek ağır yaralanan adam 104 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay 12 Şubat tarihinde Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca bulvarında meydana geldi. Sevindik Ç.(59) bisikletiyle seyrederken bir anda fenalaşıp yere düştü. Kalp krizi geçirdiği düşünülen adam, olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren adam, 104 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE