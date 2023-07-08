Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda öfkeli sürücü, korna çalan motosikliye çarptı; 2 kişi yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Olay Hamidiye mahallesi Güngören sokakta meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, iddiaya göre korna çaldığı için Sürücü Batuhan A.(18) yönetimindeki 16 AYB 289 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Fatih Ö. Yaralandı. Çarpan sürücü kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor.