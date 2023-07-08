Mahmudiye mahallesinde bir parkta meydana gelen olayda oyun konsoluna sıkışarak parmağı kopan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Karanfil sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. 12 yaşındaki Meryem Ecrin A., parktaki oyun konsolunda oynamaya başladı. Oyun konsoluna sol elini sıkıştırdı. Sıkışma sonucu sol elindeki bir parmağı koptu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla, kopan parmağı da alınarak Hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından çocuk, kopan parmağı yerine dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.