Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat tarihli hava durumu raporunu yayınlayarak, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngördü. Rapora göre, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis olasılığının bulunduğu bildirilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Mersin, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bölgelere özel olarak yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin çok bulutlu geçeceği belirtildi. Ege Bölgesi'nde aralıklı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Muğla çevrelerinde sağanak yağış olasılığı öne çıkıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak çok bulutlu bir hava hakim olacak; ancak Mersin ve Antalya'da yağışların etkili olması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı hava durumu öngörülürken, bölge genelinde sağanak yağış, buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Tokat ve çevresinde, Artvin'de yağışların etkili olacağı belirtilirken, sis ve pus ile birlikte çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinde sağanak beklentisi bulunuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise genel olarak sağanak yağış, sis ve pus riski vurgulandı.