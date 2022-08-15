Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Yavuz B.(50) yönetimindeki 19 SA 049 plakalı otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan araç taklalar atarak yol kenarındaki ağaca çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu hurdaya dönen araçtaki sürücü ile eşi Seval B. ve kızları Ayça B.(22) sıkışarak yaralandılar. Olay yerine çok sayıda 112, Polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar sağlık ekipleri ve ekiplerce kurtarıldılar. Baba Yavuz B., kızı Ayça'ya seslenerek, durumunu öğrenmeye çalıştı. 3 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Ayça'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.