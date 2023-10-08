Ahmet Türkel Çevre Yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç orta refüje çarpıp savrulup, karşı yönden minibüse çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Sinan Ç.(29) yönetimindeki 48 B 7237 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tabelaya ve orta refüje çarpıp karşı yöne geçen araç, karşı yönden gelen sürücü İsmail A. Yönetimindeki

16 FE 122 plakalı minibüs ile çarpışarak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu Oğuzhan K. Yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi