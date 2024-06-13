

İnegöl'ün Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, direği devirip savruldu; 5 kişi yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki çiçek saksılarına ardından aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra savruldu.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: seher yaşa