

Olay saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Çalıkavak sokakta meydana geldi. BUSKİ'nin Taşeron firması çalışanları yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması başlattı. Çalışma sırasında işçilerden Kerem G.(49) toprak kayması sonucu toprağın altında kaldı. Olay yerine 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan işçiyi yarım saat süren çalışma sonucu kurtardılar.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ