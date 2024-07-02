Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobiller çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy mahallesine seyir halinde olan Sürücü Afrikalı Gbetolossi(32) yönetimindeki Thibaut 16 KPM 07 plakalı otomobil, önünde seyrederken dönüş yapmakta olan Sürücü H.K. Yönetimindeki 16 ASE 975 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüj deki ağacında devirerek dururken, diğer araç sürüklendi. Kaza sonucu Afrikalı sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE