Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bahçede oynarken eline çivili tahta saplanan çocuk yaralandı. Yaralı çocuk eline saplanan tahta ile Acile getirildi.

Olay Cumhuriyet mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edanur A.(9), evinin bahçesinde oynarken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ eline çivili tahta saplandı. Acılar içinde kalan çocuk, babası tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun elindeki çivili tahta, yapılan operasyonla çıkarıldı. Çocuk tedavinin ardından taburcu edildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ