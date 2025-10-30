

Kaza saat 09.00 sıralarında Huzur mahallesindeki alt geçit girişinde meydana geldi. Yusuf M.(42) yönetimindeki 16 Y 1705 plakalı hafif ticari araç, altgeçitten çıkan Musta S.(52) yönetimindeki 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araç yağmur suyu kanalına çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araçtaki yolcular Leyla M.(39), Nezaket Ç.(51) ve Züleyha D.(46) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ