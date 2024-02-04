Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih mahallesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyreden sürücü Sultan K.(26) yönetimindeki 78 DE 925 plakalı otomobil, yan yoldan çıkış yapan sürücü Zekeriya T.(41) yönetimindeki 34 NE 0984 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu kadın sürücü ile yanındaki yolcu Seda S.(24) ile diğer araçtaki yolcular Mine T.(37) ile 3 yaşındaki çocuğu Buğra T. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ