İspanya’nın La Nucia şehrinde 3-4 Şubat tarihlerinden gerçekleşen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası’nın ikinci gününde 15 yaş altı kılıçta Duru Ayşe Özgönül şampiyon olurken, flörede de ise Alara Atmaca gümüş madalya kazandı.

20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası bugün tamamlandı. Şampiyonanın ikinci gününde U15 kılıçta Duru Ayşe Özgönül finalde İtalyan sporcu Greta Vinci’yi 15-9 yenerek şampiyon oldu. Flörede ise Alara Atmaca final karşılaşmasında İtalyan Maria Francesca Prenna’ya 15-14 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Milli eskrimciler iki gün süren organizasyonu 1’i altın, toplam 5 madalya ile tamamladı.

Bu organizasyonda daha önce madalya kazananlar şu şekilde:

Toprak Altınçekiç - Gümüş madalya

Yıldız erkek kılıç - Bronz madalya

Mix erkek takım - Bronz madalya

Mix kadın takım - Bronz madalya