Olay, İnegöl-Bursa karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 CSH 347 plakalı otomobilin sürücüsü E.E., seyir halindeyken trafikte art arda şerit değiştirerek makas attı.

Diğer araç sürücülerini de tehlikeye düşüren sürücünün tehlikeli hareketleri, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün, yoldaki araçların arasından hızla geçerek peş peşe şerit değiştirdiği görüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri, “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Bölge Trafik ekipleri, sürücü E.E.’ye trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin TL cezai işlem uyguladı.