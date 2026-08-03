İnegöl’ün uzun yıllardır üretim gücü, sanayisi ve ticari potansiyeli nedeniyle “Türkiye’nin 82. ili” söylemiyle anıldığını belirten Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel, bugün 82 rakamının mazotun litre fiyatıyla gündeme geldiğini ifade etti.

Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl büyüyor, gelişiyor; bir gün Türkiye’nin 82. ili olacak. Bu söz, İnegöl’ün üretim gücünü, ticaretini, sanayisini ve potansiyelini anlatmak için kullanılırdı.Bugün ise ne yazık ki “82” denildiğinde akla İnegöl değil, mazotun litre fiyatı geliyor. 82’yi mazota kaptırdık !

Bu sadece bir rakam değildir. Bu rakam; tarlaya giden çiftçinin, yükünü yola çıkaran nakliyecinin, üretim yapan sanayicinin, mobilyasını Türkiye’nin dört bir yanına gönderen esnafın ve her gün direksiyon başına geçen vatandaşın omzuna yüklenen ağır bir maliyettir.

İnegöl, Türkiye’nin mobilya başkentidir. Aynı zamanda güçlü bir tarım şehridir. Üreten bir ilçeyiz. Ancak üretimin olduğu her yerde mazot vardır. Tarlada mazot vardır. Kamyonda mazot vardır. Serviste mazot vardır. Otobüste mazot vardır. Ürün rafta yerini almadan önce geçen her kilometrede mazot vardır. Mazot pahalanınca sadece akaryakıt pahalanmaz. Nakliye maliyetleri artar. Üretim maliyetleri artar. Gıda fiyatları artar. Mobilyanın maliyeti artar. Sonunda bütün bu yük, vatandaşın alışveriş sepetine ve mutfak masasına yansır. Bugün artık mesele sadece aracın deposunu doldurmak değildir.

Mesele; üretimin sürdürülebilmesi, çiftçinin tarlada kalabilmesi, esnafın ayakta durabilmesi ve vatandaşın geçimini sağlayabilmesidir. Güçlü ekonomi, üreticiyi yük altında bırakarak değil, onu destekleyerek kurulur. İnegöl üreten bir şehirdir. Üreten insanların yükünü hafifletmek, siyaset üstü bir sorumluluktur.

Çünkü biliyoruz ki; Mazot yükseldikçe sadece göstergeler değil, hayatın maliyeti de yükseliyor. Ve biz istiyoruz ki, “82” denildiğinde aklına mazot fiyatı değil, potansiyeliyle örnek gösterilen güçlü İNEGÖL gelsin."