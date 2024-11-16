Olayİnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Şakir D.(38) evinde çiğköfte yemeye başladı. Yediği sırada çiğköfte nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan genç yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan adam için 112’ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin kalbi hastanede yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç yoğun bakıma alındı.

Muhabir: Şerife öz