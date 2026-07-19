Festivalin renkli atmosferinde, İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, şef Diler Yalaza nezaretinde Anadolu Kültür Derneği çadırını ziyaret etti. Koronun usta solistleri ve şef Diler Yalaza, gerçekleştirdikleri mini konserle hem kendileri keyifli anlar yaşadı hem de festival alanını dolduran izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan İnegöllü sanatçı Ayşen Alp ve oğlu Mustafa, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla izleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti yaşattı. Anne-oğulun sahne performansı, festival coşkusunu zirveye taşıyarak izleyenlerden büyük alkış aldı.

"Kültürümüzü Yaşatmaya Devam Ediyoruz"

Gecenin ev sahibi olan Anadolu Kültür Derneği Başkanı Nurullah Ovalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu: "39. İnegöl Kültür Sanat Festivali, şehrimizin kültürel dokusunu yansıtan en kıymetli etkinliklerimizden biri. Bugün dernek çadırımızda belediyemizin değerli korosunu ve kıymetli sanatçılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Müzik, kültürümüzün en güçlü birleştirici unsuru. Bu akşam burada kurulan dostluk köprüleri ve yükselen ezgiler, derneğimizin kuruluş amacına ve festivalimizin ruhuna çok yakıştı. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Müzik Şöleni Gece Boyu Sürdü

Gecede sahne alan İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği sanatçıları, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Birbirinden değerli solistlerin performansları, festival katılımcılarını hem hüzünlendirdi hem de neşelendirdi. İnegöl halkının ilgi gösterdiği müzik dinletisi, festivalin en çok akılda kalan anlarından biri olarak hafızalara kazındı.