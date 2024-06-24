Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü marifetiyle her yıl birçok konser, etkinlik, söyleşi ve gösteriye imza atan İnegöl Belediyesi, yaz aylarında keyifli ve faydalı vakit geçirmeleri adına çocuklar için de özel bir hazırlık içerisinde. Bu kapsamda, çocukların sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yaz tatillerini güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Çocuk Resim Atölyesi kursu için kayıtlar bugün başlamıştır. Kursa 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek olup, kayıtlar 27 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecektir.

SINIRLI KONTENJAN

Çocuk Resim Atölyesi, Ekim'den Haziran'a kadar olan kış döneminde büyük ilgi görmekteydi ve yaz aylarında da çocukların yeteneklerini geliştirmek için devam edecek. İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek olan resim atölyesi, küçük yaşta çocukların resim yeteneklerini geliştirmeyi ve karakalem ile teknik resim eğitimiyle geleceğin mimarlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Bugün itibariyle başlayan kayıtlar, 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için açık. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kontenjanın sınırlı olduğu ve katılmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerektiği belirtildi. Çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen velilerin İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi.