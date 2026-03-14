Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, Ayvalık'ın yeni kültür ve sanat noktası Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

13 Mart Cuma akşamı sahnelenen 'Gözbağcı' adlı oyunla açılışı yapılan festivalde; beş gün boyunca birbirinden değerli beş farklı kadın temalı oyunun, her akşam saat 21.00'de, 'perde' diyeceği öğrenildi.

Açılışı gecesinde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamına değer katan çok özel bir etkinlikten biri olan 6. Kadın Oyunları Festivali'nin açılışında tiyatro severlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olma özelliğini taşıyan Kadın Oyunları Festivali, altıncı yılında da sanatın dönüştürücü gücünü Ayvalık'tan tüm ülkeye ve dünyaya ulaştırmayı sürdürdüğünü kaydeden Başkan Ergin, '13-17 Mart tarihleri arasında sahnelenecek birbirinden değerli oyunlarla, tiyatronun güçlü anlatım dili aracılığıyla kadınların hikâyelerini, mücadelelerini, umutlarını ve yaşam deneyimlerini birlikte paylaşılacağız. Festivalimiz boyunca Gözbağcı, Şairler Mezarlığı, Yalnız Başaklara Azgın Boğa, Sendrom ve Olga Maşa Irina - Yine Üç Kız Kardeş gibi önemli yapımları Ayvalıklı tiyatro severlerle buluşturacağız' dedi.

Festival gelirlerinin bir kısmı kız çocuklarının eğitimine gidecek

Her biri titiz bir değerlendirme sürecinin ardından seçilen oyunların, kadın temasının derinlikli ve nitelikli bir bakış açısıyla ele alındığını dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Bizler de Ayvalık Belediyesi olarak sanatı yalnızca izlenen bir etkinlik değil; düşünmeye, sorgulamaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sağlayan güçlü bir alan olarak görüyoruz. Bu festivalin en anlamlı yanlarından biri de yalnızca sahnede değil, hayatın içinde de iz bırakmasıdır. Her yıl festival gelirinin belirli bir bölümünün kız çocuklarının eğitim bursuna aktarılması, sanatın toplumsal dayanışmayla buluşmasının en güzel örneklerinden biridir. Sanatın ışığının genç kızlarımızın eğitim yolculuğunu aydınlatmasına katkı sağlamak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Festivalimizin uluslararası alanda da ilgi görmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nin yayımladığı Theatre Journal dergisinde festivalimize yer verilmesi, Ayvalık'ta doğan bu değerli sanat buluşmasının dünyada da dikkatle takip edildiğinin önemli bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

'Sanatla, dayanışmayla ve umutla dolu bir festival olsun'

Ayvalık'ın, tarihiyle, doğasıyla ve kültürel birikimiyle her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin, şöyle devam etti:

'Biz de yerel yönetim olarak bu mirası büyütmeye, kenti yıl boyunca festivallerin, tiyatronun, müziğin ve sanatın merkezi haline getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu değerli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Festival Direktörü Hasan Aldemir olmak üzere tüm sanatçılarımıza, organizasyon ekibine, destek veren kurum ve kuruluşlara ve elbette festivalimizi sahiplenen siz değerli sanatseverlere gönülden teşekkür ediyorum. Sanatla, dayanışmayla ve umutla dolu bir festival diliyorum.'