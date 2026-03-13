14 Mart Tıp Bayramı'nın anlam ve önemine özel şifaya açılan kapılarını bu kez sanatseverlere açan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz 'Kapılar Fotoğraf Sergisi' 14 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Hobisini fotoğraf sanatıyla birleştirerek dünyanın dört bir yanından eserler ortaya çıkaran Op. Dr. Açıkgöz, 25 yıldır çektiği fotoğraf karelerini, 'Dünyanın Kapıları' adını verdiği eserleriyle Doruk Nilüfer Hastanesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Her kapının bulunduğu coğrafyaya, sosyal dokuya, kültüre ve ekonomik yapıya bağlı olarak farklılıklar taşıdığını belirten Açıkgöz, 'Her kapının size anlatmak istediği bir hikâyesi var. Sizleri kapıların gizemli hikâyesini izlemeye ve duymaya davet ediyor. Yaklaşık 25 yıldır çektiğim fotoğraflardan oluşan bir sergi oldu' dedi.

27. Dönem Bursa Milletvekili ve Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Esgin ise, '14 Mart sadece Türkiye'ye mahsus olan bir tıp bayramı olarak geçiyor. 1919 yılında İstanbul'un işgal yıllarında tıbbiyelilerin göstermiş olduğu bir direnç gösterisi 14 Mart Tıp Bayramına tekabül ediyor. Bu sebeple tıp bayramını vatanseverlik bir tarih olarak anmamız gerekiyor. İnsanlarımız arasında ve uluslararası iletişimde de ayrıca bu kapılar son derece önemli. Aramızdaki iletişimde, insani değerlerde örnek olarak aldığımız değerli büyüğümüz, Tayfun Açıkgöz'ün bu metaforu üzerinde yapmış olduğu bu çalışmalar gerek yurt içi ve yurt dışında bize bunları düşündürdü. Dünyanın zor günler geçirdiği ve iletişimin kalktığı bu günlerde sanatla birleştirilen bu tarz anlamlı eserlere daha fazla ihtiyacı var' diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi kapılarını sanatseverlere açtı.