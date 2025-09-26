Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 13. Ulusal & 4. Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi’nin açılışı yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuva-i Milliye Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni; Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın salonda bulunanlarla birlikte okunmasıyla başladı.

Halk oyunları ile süren açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın kongre programı hakkında bilgiler verirken, "Veteriner Anatomi, hayvan sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğu aşikardır. Bugün burada veteriner hekimliğinde önemli bir yere sahip olan, veteriner hekimliği öğrencilerinin ilk göz ağrısı olan Veteriner Anatomi hakkında en güncel çalışmaları paylaşmak için bir aradayız. Akademisyenler arasında bilgi alışverişini sağlayabilmek, yeni araştırmaları tanıtmak, mesleki gelişimi desteklemek ve belki de en önemlisi hasret gidermek amacıyla toplandık" dedi.

Veteriner Anatomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Orhan da derneğin yönetimini yeni bir ekibe bırakmak istediklerini ifade etti.

Törende konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ise bilimsel etkinliklerin, üniversitelerin bilgi üretme faaliyetlerinin dışında bu bilgiyi toplumla paylaşma ve yayma misyonunu da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, "Balıkesir Üniversitesi olarak bu misyon doğrultusunda her yıl farklı disiplinlerde ulusal ve uluslararası düzeylerde birçok bilimsel toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 civarında kongreye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da şu ana kadar 23 kongre sayısına ulaştık. Bugün açılışını yaptığımız bu seçkin kongreye ev sahipliği yapan Veteriner Fakültemiz; sadece ülkemizde değil, dünyada da akademi sıralamalarında öne çıkan, nitelikli akademik kadrosu ve faaliyetleriyle gurur duyduğumuz birimimizdir. Yanlış hatırlamıyorsam son açıklanan listede 812. sırada yer almıştır. Fakültemiz; bilimsel üretkenliği, öğrenci odaklı eğitimi ve uluslararası işbirlikleriyle, Türkiye’nin sayılı veteriner fakülteleri arasında yerini alırken, global ölçekte de adından söz ettirmektedir. Türkiye genelinde de ilk 15’in içerisindedir. Tabi hocalarımızın bu gayretleri, öğrencilerimize de yansıdı. Bu yıl basında da takip ettiyseniz, birinci 09 projelerinde Türkiye genelinde birinciliği Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Veterinerlik Fakültesi elde etmiştir. Bu noktada hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni plaketlerin verilmesiyle sona erdi.