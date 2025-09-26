İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Cerrah Mahallesi’ni ziyaret etti. “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” temasıyla organize edilen buluşma, mahalle meydanındaki otopark alanında yapıldı. Saat 20.30’da başlayan etkinliğe her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi.

TALEP VE ÖNERİLERİNİZİ SİZLERDEN DİNLEMEK İSTİYORUZ

Buluşma sırasında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Belirli aralıklarla farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu akşam da bu kapsamda Cerrah Mahallemizde sizlerle buluşmak istedik. Amacımız sizleri dinlemek, mahallemizin sorunlarını bizzat yerinde istişare edip çözüm aramak. Bu noktada bizler İnegöl Belediyesi olarak sizlerden geri bildirimler de almak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden talepleri, varsa sorunları, yaşadıkları sıkıntılar bunları bizzat gelerek sizlerden dinlemek istiyoruz. Aslında pek çoğundan da haberdarız. 153 hatlarımıza, WhatsApp hatlarımıza bildirimler yapıyorsunuz, muhtarlarımıza, Başkan Yardımcılarımıza yapılan bildirimler bizlere ulaşıyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DE İNEGÖLLÜLERİN SESİ OLUYORUZ

Vatandaşların taleplerinin Büyükşehir Belediyesine iletilmesi ve takibi konusunda da çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Büyükşehir kanunun sonrası bazı iş kolları Büyükşehir Belediyesi’ne, bazı iş kolları ilçe belediyelerine bırakıldı. Bizler Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki konuları da alıp sizler adınıza Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz. Orada İnegöl’ün, İnegöllülerin sesi oluyoruz. Sizler de İnegöl Belediyesi ile ilgili konularda 153 Çözüm Merkezimizi, Büyükşehir ile ilgili konularda 444 16 00 numarasını ve BUSKİ ile ilgili konularda da 185 nolu hattı arayarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Bizler de sizin adınıza tüm bu çalışmaları takip etmeye devam ediyoruz.”

İNEGÖL’ÜN ALTYAPISI YENİLENİYOR

“Şehrimizde altyapı çalışmaları var. 2019 yılında Alinur Aktaş Başkanımız döneminde başladı. O dönem Başkanımız bizlere İnegöl’de ne yapalım dediğinde bizler de altyapı ile ilgili sorunları aşmalıyız demiştik. İçme suyu hatlarımız o dönem yenilenmeye başladı. Bu süreç bu dönem de devam ediyor. Cerrah Mahallemizde de şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Kazıların bir an önce tamamlanması bizim de temennimiz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi’ne taleplerimizi de iletiyoruz. Kazılan yerler uzun süre açık kalıyor. Bunların daha kısa sürede yapılıp kapatılmasını istiyoruz.”

VATANDAŞLAR TALEPLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Başkan Taban’ın konuşması sonrası vatandaşlara da söz verildi. Mahalle sakinleri tek tek kendi cadde ve sokakları başta olmak üzere Cerrah Mahallesi özelinde ve İnegöl’e dair yaşadıkları sorun ve taleplerini Başkan Alper Taban’a ilettiler. Sorunlara ilişkin istişareler yapıldı.