Sabahın erken saatlerinde Yuvam Sokak esnafıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Esnaflarımız; sadece ticaret erbabı değil, aynı zamanda şehrimizin hafızasını ayakta tutan, dayanışmasını büyüten ve bereketini artıran en önemli unsurdur. Vatandaşlarımızın rahat, kıymetli esnaflarımızın daha bereketli işler yapacağı bir ortamı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Yuvam Sokak esnafıyla bir araya geldi. Buluşmada esnafın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sokakların canlılığını artırması gerektiği vurgulayan Alemdar, esnaflar arasındaki dayanışmanın şehre güç katacağını ifade etti. Alemdar, "Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu güzel samimi ve içten ortamda çayımızı, simidimizi paylaşırken aynı zamanda muhabbetimizi de tazeliyoruz. Esnaflarımız; sadece ticaret erbabı değil, aynı zamanda şehrimizin hafızasını ayakta tutan, dayanışmasını büyüten ve bereketini artıran en önemli unsurdur. Alın teriyle emeğini kazanan esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

"Işıklandırma sistemlerini yenilerek daha güvenli ve aydınlık bir ortam oluşturacağız"

Yuvam Sokak esnafın taleplerini dinleyen Alemdar, "Temizlik işleri ilçe belediyemiz tarafından düzenli bir şekilde yürütülüyor. Bizde ışıklandırma sistemlerini yenilerek daha güvenli ve aydınlık bir ortam oluşturacağız. Vatandaşlarımızın rahat, siz kıymetli esnaflarımızın daha bereketli işler yapacağı bir ortamı hep birlikte inşa edeceğiz. ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.