Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesinde, kadınlardan oluşan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü. Sahil yolunda yürüyüş yapan kadınlar arasındaki anlaşmazlık, kısa sürede şiddetli bir mücadeleye dönüştü. Kadınların birbirine saç saça, baş başa girdiği kavga anı, yakınlardaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erkeklerin kadınları ayırmakta güçlük çektiği olayda, çevredeki diğer vatandaşlar da müdahale etmeye çalıştı. Ancak kadınlar arasındaki öfke ve gerginlik, çabalara rağmen bir süre daha devam etti.

Kadınlar arasında çıkan bu tuhaf kavga, sosyal medyada da ilgi çekti. Birçok kullanıcı, "Kadınlar da mı kavga edemez olmuş?" şeklinde espri yaparak olayı alay konusu yaptı.