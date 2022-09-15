Bursa'nın birçok ilçesinde 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde elektrik kesintileri olacak. Bursa'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler hakkında UEDAŞ açıklama yaptı. Bursa elektrik kesintisi hangi mahallelerde olacak? Bursa elektrik kesintisi haberleri...

17.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

17.09.2022 13:30 - 17.09.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: AKHİSAR, CERRAH

17.09.2022 14:00 - 17.09.2022 18:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: MESUDİYE

18.09.2022 TARİHİNDEKİ KESİNTİLER

18.09.2022 08:00 - 18.09.2022 10:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: OSMANİYE, SÜLEYMANİYE

18.09.2022 09:00 - 18.09.2022 17:00 tarihleri arasında BURSA/İNEGÖL ilçesinde Şebeke Çalışması sebebiyle aşağıda belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Enerjisiz Kalacak Adresler: SİNANBEY