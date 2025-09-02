İnegöl Belediyesi’nin daha temiz bir İnegöl hedefiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu Çevre Timi 2025 yılının ilk 8 ayında şehrin dört bir yanında denetim ve uygulamalarıyla dikkat çekti. Her an sahada olan ve karşılaşılan olumsuzluklara anında müdahale eden Çevre Timi, 8 aylık sürede 26 ayrı konuda 1021 işlem yaptı.

Başlıca Sorunlar

Zamansız çöpten çöpte aykırı atığa, yetkisiz geri dönüşümden boş arsalardaki çevresel ve görsel kirliliğe, kamu malına zarar verilmesinden inşaat atıklarına pek çok konuda çevre sorununu tespit ederek müdahale eden Çevre Timinin en fazla karşılaştığı olumsuzluklar ise genel tabloyu gözler önüne serdi. Sanayi bölgesinde endüstriyel atıklar, şehir genelinde çevre kirliliği ve işyeri önü kirliliği, sigara ve katı atık çevre kirliliği ile yine ağırlıklı olarak sanayi bölgesinde olmak üzere sobada yabancı madde yakılması konuları tespit edilen olumsuzluklar arasında başı çekti. 1021 işlemin 834’ünü bu 4 konu oluşturdu.

Temiz Bir Çevre İçin Çalışmalar Kararlılıkla Sürdürülecek

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geleceğe bırakılacak en güzel mirasın temiz ve yaşanabilir bir dünya olduğuna dikkat çekerek bu konuda çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir çevre timi oluşturduklarını da kaydeden Başkan Taban, “Hedefimiz 7/24 sahada çevre konusunda çalışmalar yapan bir birimin olması. Bunu da çevre timi ile başardık. Arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında 8 aylık sürede sahada karşılaşılan ve işlem yapılan olumsuzluklar, bu konunun ne kadar gerekli olduğunu da göstermiş oldu. Çevre Timi tarafından 26 ayrı konuda toplamda 1021 işlem yapıldı. Yani 8 ayda çevre kirliliğiyle ilgili 1021 olumsuz davranışa müdahale edilmiş oldu. Ancak önemli olan bunları işlem yaparak değil, bir çevre bilinci oluşturarak sıfıra indirmek. Bir yandan da bu noktada mücadelemiz sürüyor. Vatandaşlarımızdan da bu konuda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum” dedi.