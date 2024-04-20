İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2023 yılı faaliyet raporuna göre, İnegöl’de en çok karşılaşılan 10 suç türünde ilk sırayı ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ alıyor.

61 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2023 yılı faaliyet raporunda, 2023 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 18 bin 693 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 18 bin 57 ve karar sayısının 15 bin 560 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 83,24 olduğu dile getirildi.

İNEGÖL'DEKİ SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İnegöl'deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 606, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 400, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 296, mala zarar verme 293, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 225, konut dokunulmazlığını ihlal etme 218, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, 199, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 165, hırsızlık 143 ve dolandırıcılık 94.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERE İLİŞKİN DOSYA SAYILARI

Tutukluluk kararı verilen 476, tutukluluk kararı verilmeyen 705 olmak üzere toplam bin 181.

UZLAŞTIRMA İLE SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMA SAYISI

Uzlaştırma kapsamında olan dosya sayısı bin 191, uzlaştırma uygulanan dosya sayısı 989, uzlaştırma uygulanamayan dosya sayısı 202.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ