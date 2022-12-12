Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de kolay para kazanmak isteyen vatandaşların dahil olduğu bir sistem güne damgasını vuruyor. Geçtiğimiz yıllarda Çiftlik bank diye adlandırılan sanal saadet zinciri, bir çok ocağı batırmıştı. Yine buna benzer fakat sistemi farklı çalışan bir program gün yüzüne çıktı. Kolay para kazanmak isteyen vatandaşların düştüğü saadet zinciri benzerlerine bir yenisi daha eklendi. İnegöl’de bir çok kişi kolay yoldan para kazanmak için Eros Pro isimli ponzi sistemine dahil oluyor.

Sisteme 100 dolar yükleyen kullanıcılar daha sonra günlük 6 işlem tamamlayıp 2,5 dolar kazanıyor. Bazı kullanıcılar ise sisteme referans kodları ile üye kaydı yaparak kar oranlarını arttırmayı hedefliyor.

İnegöl’ün bazı tanınmış kişilerinin sisteme dahil olması ve kısa sürede ciddi paralar kazanması beraberinde yüzlerce kişiyi de bu sisteme yöneltti. Zincir dalga dalga büyürken bir çok vatandaş ise sistemin yakında çökeceğini ve yine binlerce kişinin mağdur olacağını iddia ediyor. Yetkililer ise yasal olmayan hiç bir uygulamaya vatandaşların kanmamasını istediler.

Daha öncede bir çok bir çok ponzi sisteminde insanlar birikimlerini kaybederken, gözler şimdi Eros Pro sistemine çevrildi. Geçtiğimiz yıllardan Çiftlik bank sisteminin çökmesiyle binlerce vatandaşın parası hiç olmuş, bu durum Türkiye gündemine oturmuştu. Şimdi ise Eros Pro sistemi gündemi oldukça meşgul etmeye başladı. Sistemin ne kadar süre ayakta kalacağı ise merak konusu oldu.