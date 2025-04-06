Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Ersoy T.(52) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki mobilya imalathanesinin bahçe duvarına çarptı. Savrulan araç 100 metre ilerideki üst geçite çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Berkan T.(26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.