

Kaza saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ayşegül S.(38) yönetimindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden Tuncay Ç.(63) Yönetimindeki 16 KNP 70 plakalı çekirdek yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Traktör römorkundaki çekirdekler yola saçıldı. O sırada araç alev alev yanmaya başladı.

Sürücü kadın ve yanındaki kızı Ravza T.(13) yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan anne ve kızı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Kaza ve yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.