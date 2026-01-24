Hafta sonunu Uludağ'da değerlendirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonuna akın etti. Herkes erken çıkmayı planlayınca, 500 metreyi aşan kuyrukta saatlerce teleferiğe binmek için beklemek zorunda kaldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Kar kalınlığının 85 santimetreyi bulduğu Uludağ'a çıkmak isteyenler, trafiğe takılmamak için teleferiğe yöneldi. Ancak herkes aynı düşünce içerisinde olunca, teleferikte de uzun kuyruklar oluştu. 500 metreyi aşan insan kuyruğu, ara sokaklara kadar uzandı.

Zirvede, konserin olması da yoğunluğu arttırdı. Teleferik yetkililerinin yönlendirmesiyle, uzayan sıra sorun yaşanmadan son buldu.

Öte yandan Teleferik istasyonu yakınlarında park eden araçlar trafiği engelleyince emniyet ekipleri ceza yazdı.