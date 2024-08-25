Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladan dönen traktör römorkuyla birlikte devrildi. Kaza sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Çiftlik mahallesinde tarladan dönen Hasan Ç. (41) yönetimindeki 16 Y 1298 plakalı traktör biranda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu römorkuyla birlikte tarlalık alan devrildi. Kaza sonucu traktör sürücüsü ile romörkta bulunan Ahmet M. (19), Selman D (16), Ahmet Talha Ç. (16), Arda Ö. (18) hafif yaralanırken, Asiye A. (66) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT