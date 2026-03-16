Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl’de düzenlediği iftar programının ardından Başkan Mustafa Bozbey, ilçede yaptığı ziyaretlerle vatandaşların taleplerini dinleyerek, bayramlarını kutladı. Başkan Bozbey, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ile birlikte ziyaret ettiği İnegöl Karadeniz Güvenspor’da alkış ve sloganlarla karşılandı.

Gençlerle sohbet eden Başkan Bozbey, kötü alışkanlıklardan uzak durma noktasında sporun önemini vurgulayarak, kulüp yönetimine faaliyetleri için teşekkür etti. Başkan Bozbey, gençlerin antrenman yaptıkları halı sahanın yenilenmesi yönündeki istekleri üzerine sahanın modern standartlara uygun şekilde yenilenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

“KENTİMİZDEKİ HER ÇOCUK SPORA ULAŞABİLMELİ”

İnegöl’de 500’e yakın gencin spor yapma imkanı bulduğu tesisin ilçe için son derece önemli bir değer olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da her bir çocuğun ve gencin spora ulaşabilmesine verdikleri önemi vurguladı.

Amatör spora da destelerinin göreve geldikleri günden bu yana devam ettiğinin altını çizen Başkan Bozbey, “Kulübün sahasının zemininde bozulmalar olmuş. Büyükşehir Belediyesi olarak yakın süre içinde sahanın zeminini yenileyerek çocuklarımıza daha güvenli şekilde spor yapma imkanı sağlayacağız. Amatör sporlara desteğimizi ilk günden beri kararlılıkla sürdürüyoruz. Spor, kentimizdeki her çocuğumuz için ulaşılabilir olmalı. İçlerinde başarılı olanlar çıkacak ve gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Onlara en iyi ortamı sunmak için çabalıyor, desteklerimize devam ediyoruz” dedi.

Başkan Bozbey’in verdiği desteğe teşekkür eden İnegöl Karadeniz Güvenspor Başkanı Sercan Kont “Başkanımızın ziyaretiyle mutlu olduk. Sahamızın yenilenmesinin sözünü vererek bizlere bayram sevinci yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde duygularını dile getirdi.