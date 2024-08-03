Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3.katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Özdoğan Sokak üzerinde balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı. Ağlamasını duyan aile yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı bebek burada tedavi altına alındı. Acil Servisteki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Ahsen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim uslu