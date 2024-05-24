Kaza saat 08.50'de meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü S.V.(36) yönetimindeki 16 PF 179 plakalı TIR, yoldan karşıya geçmeye çalışan Altun Güler (77)'e çarpıp 30 metre sürüklendi.



Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR'ın şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.