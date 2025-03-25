İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Orman İşletme Müdürü Okan Kaya'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler de aktif rol aldı.

Katılımcılar, ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturarak doğaya kalıcı bir miras bırakmanın mutluluğunu yaşadı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Öğrencilerimiz, etkinlik boyunca fidan dikmenin yanı sıra doğanın korunmasının önemi hakkında bilgilendirildi. Doğayla iç içe geçirilen bu anlamlı günde, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiği vurgulandı. Geleceğe nefes olacak bu fidanlar, yıllar sonra büyüyerek yemyeşil bir çevre oluşturacak.” ifadelerine yer verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdür Halil İbrahim Zengin yaptığı konuşmada, ağaçlandırmanın sürdürülebilir bir çevre için büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin genç nesillere doğa sevgisini aşılamak adına çok değerli olduğunu ifade etti.



Etkinlik sonunda öğrenciler, dikilen fidanların düzenli olarak bakımını yapacaklarını ve doğaya karşı daha bilinçli bireyler olacaklarını belirterek mutluluklarını dile getirdi.