Edinilen bilgiye göre Bursa'ya gezmeye giden 4 arkadaş İnegöl'e otomobille döndükleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mobiliyum AVM önümde otomobilden inen gençler arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa isimli şahıs üzerinde bulunan bıçakla Emircan Ş. (22) bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, Mustafa adlı şahıs olay yerinden kaçtı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat Avcı