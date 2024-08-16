Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Sude sokak üzerinde seyir halinde olan Mahmut A. (28) yönetimindeki 16 BIK 821 plakalı otomobil ile sokak üzerinde seyir halinde olan Meryem K.'nın (11) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz