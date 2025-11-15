Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“MHP Genel Sekreteri Sayın Büyükataman’ın İnegöl’de partimizi hedef alan sözleri, gerçeği perdeleme çabasından başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘milli güvenlik’ dersi vermeye kalkmak kimsenin haddi değildir. Bu ülkenin kurucusu biziz, ilk terörle mücadeleyi veren biziz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için en ağır bedelleri ödeyen yine CHP kadrolarıdır.”

“MHP bugün iktidarın ortağıdır. Ekonominin çökmesinden, tarımın bitmesinden, emeklinin açlığa mahkûm edilmesinden, hukukun çökmesinden, gençlerin umutsuzluğundan doğrudan sorumludur. Milletin yaşadığı her sorun masanın iki ortağının eseridir. Tüm bu tablonun sorumluluğunu muhalefete yıkmaya çalışmak acizliktir.”

“Günlerini belediye kadroları, makam kavgaları ve koltuk hesaplarıyla geçirenlerin CHP’ye ‘ipotekli siyaset’ suçlaması yöneltmesi tam bir ironidir. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Biz ne saraya bağlıyız ne de herhangi bir kapıdan icazet alırız. Bizim tek bağlılığımız milletimizedir.”

“Terörle mücadele konusunda laf değil, devlet aklı konuşur. Sınırlarımız kevgire dönmüşken, milyonlarca kaçak ülkeye girerken, şehirlerde güvenlik zafiyeti artarken kimse CHP’ye parmak sallayamaz. Ülkenin güvenliği yıllardır sizin ortağı olduğunuz iktidarın yönetimindedir. Ortada bir başarısızlık varsa sorumlusu sizsiniz.”

“Daha düne kadar ‘terörist diye afiş yaptıklarınızı bugün bir anda ‘kahraman’ ilan etmenizin sebebini bu millete nasıl anlatacaksınız? Bir yıl önce bizleri terörle yan yana göstermek için iftira atanların, bugün siyasi partilerin dışında doğrudan imralıyı muhatap almayı nasıl açıklayacaksınız? Bu çelişkiyi, bu tutarsızlığı ve bu iki yüzlülüğü artık vatandaşlarımız çok net görüyor.”

“Halkın hafızası güçlüdür. Dün söylediklerinizi de bugün yaptıklarınızı da not ediyor. Sandık geldiğinde bu ikiyüzlü siyasetin cevabını millet verecektir. Biz CHP olarak polemik için değil, hesap vermesi gerekenlerin milletten kaçtığı gerçekleri hatırlatmak için konuşuyoruz. İnegöl’de de Türkiye’nin her yerinde de milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim siyasetimiz kişisel ikbal değil, memleket meselesidir."