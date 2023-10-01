Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yeşil cami kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Şerif A.(28) yönetimindeki 16 APL 191 plakalı otomobil, önüne çıkan bisikletli 10 yaşındaki Muaz Z'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.
Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öznur Dede