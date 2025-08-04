Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi ile Hıdır sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Recai K.(46) yönetimindeki 16 US 916 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Hasan İ.'ye (6) çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç