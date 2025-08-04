Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 34 BJE 774 plakalı otomobil trafik nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından seyir halinde olan sürücü N-599-TD plakalı cip çarptı.



Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil orta refüjdeki ağaçları yıkarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan şahıslar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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