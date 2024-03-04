Bursa İnegöl Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada otomobil, park halindeki araca çarptı; hamile sürücü yaralandı.

Kaza Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ayşe O.(22) yönetimindeki 16 KLP 93 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında park halinde olan 16 KPM 15 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu hamile olan kadın sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ