Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bahçıvanlık yapan İsmail Eriz (62), budama yaptığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten kafasını beton zemine çarpan adam kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan bahçıvana ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.