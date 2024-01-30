Bursa İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda falçatayla elini kesen işçi yaralandı.

Olay Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Recep A., falçata ile kesim yaptığı sırada bir anlık dalgınlıkla elini kesti. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU