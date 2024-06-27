İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasadı başlayan Yaban Mersin'i tarlalarında inceleme yaptı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, "Bugün Tuzla Mahallesi’nde yaban mersini hasadı bahçesindeyiz. İnegöl’ümüzün bereketli topraklarında bildiğiniz gibi daha önce papaz eriği ile başlayan kirazla devam eden yapmış olduğunuz hasat bugünlerde patates üretimine geleceğiz, toprak mahsulleri olarak iki gün sonra buğday alımlarına başlayacağız. Yaban mersini üretimi Tuzla mahallemizde çiftçilerimiz adına önemli bir gelir kaynağı oldu. 10 senelik bir geçmişi var. Yaban mersini bu toprakları sevdi. Rakım olarak toprak olarak verim olarak her anlamda çok uygun bir bölge. çünkü biliyorsunuz yaban Mersin’i toprak ayıran bir ürün."

1200 RAKIMDA ÜRETİM

"Bulunduğumuz yer şu an 1200 rakım, ileride 1300 rakımda da üretim yapılıyor. Bu mahallemizde yaklaşık 1000 dönüm alanda üretim yapılıyor. Buradan da 100 ton civarında bir ürün elde ediliyor. Bahçeler genç fakat yeni ekimler var. Yakında 2000 dekara kadar çıkacağımızı hesaplıyoruz. Dolayısıyla da 2000 ton civarında bir üretim olacağını düşünüyoruz. bunun yanı sıra çevre köylerimizde de yaban Mersin’i üretimi yapmaya başlayan çiftçilerimiz de var. Umarım oralarda da verim alırız. Yaban Mersin’in en çok sevdiği şey yüksek rakım ve toprağın PH’ını ayırıyor."

KİLOSU 400 TL

"Fiyat olarak da bugün 400 TL civarında kendine alıcı buluyor. Bunlar ilk hasatlar olduğu için şu an ufakları toplanıyor. daha iri olanlar toplanmaya başladığında 500 TL civarında çıkacağını biliyoruz."

5 ÜLKEYE İHRACAT

"Yaban Mersinimiz iç piyasanın yanında bir de ihracata da giriyor. Arabistan’a, Kazakistan’a, Singapur’a, Çekya’ya, Dubai’ye gidiyor ve birçok yerden de talep mevcut."

KANSERE BİREBİR

"Bildiğiniz gibi kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, şeker hastalıklarına ve kanser olarak adlandırdığımız kötü hastalıklarına faydası olduğunu da birçok doktordan dinliyoruz."