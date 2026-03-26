Türkiye çay sektörünün önde gelen markalarından Doğuş Çay’ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan hayatını kaybetti.

Doğuş Çay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Doğuş Çay olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Süleyman Karakan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve

toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.

Merhumun cenazesi, 26 Mart Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm Doğuş Çay camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.