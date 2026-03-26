İstanbul Boğazı’nda, Üsküdar Kandilli sahilinde konumlanan ve bir dönemin fenomen yapımlarından Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, satış haberiyle yeniden gündeme geldi. Yalının yüzde 15,23’lük hissesinin 170 milyon TL karşılığında satışa çıkarıldığı belirtildi. Boğaz’ın mavi silüetiyle bütünleşen konumu, yapının dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

Boğaz yalıları arasında mimari özgünlüğüyle öne çıkan yapı, 1835-1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edildi. İki katlı ahşap yapısı, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla klasik Boğaz estetiğini yansıtıyor.

540 metrekare kullanım alanı bulunuyor

Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak 1981 yılına kadar Abud Ailesi’nin konutu olarak kullanıldı. Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerine kurulu yapı, 270 metrekare taban alanına ve toplam 540 metrekarelik kullanım alanına sahip. Alt katı kâgir olarak inşa edilen yalının bu bölümünde iki ayrı kayıkhane yer alırken, üst kat planı yarı dikdörtgen formda bir sofa etrafında şekilleniyor.

Drone ile havadan çekilen görüntülerde, yalının denize sıfır konumu ve geniş rıhtımı net biçimde ortaya kondu. Üst açıdan bakıldığında simetrik pencere düzeni, cumbalı mimari detaylar ve Boğaz’a açılan geniş teras dikkat çekiyor. Ayrıca yalının yanındaki müştemilat ile arka bahçede yer alan ağaçlık alan da görüntülere yansıdı. Sahil boyunca uzanan iskele ve mermer rıhtım ise yapının tarihi karakterini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Yalı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde geçen sahnelerle geniş kitleler tarafından tanındı. Dizide güç ve otoriteyi simgeleyen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin simge mekanlarından biri haline geldi.

Hisselerinin satışa çıkarılmasıyla yeniden gündeme gelen yalıda yüzde 15,23’lük payın 170 milyon TL bedelle satışa sunulduğu öğrenildi. Boğaz hattındaki tarihi yapıların yatırım değeri her geçen gün artarken, söz konusu yalının hem tarihi geçmişi hem de televizyon hafızasındaki yeri nedeniyle farklı bir konumda bulunduğu belirtiliyor. Havadan çekilen görüntülerde Boğaz’daki dalga hareketleriyle birlikte yalının suya yansıyan silueti dikkat çekerken, çevresindeki tarihi ağaç dokusu ve sahil şeridi de kadraja yansıdı.