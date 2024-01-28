İnegöl'ün kırsal mahallelerinden Tüfekçşkonak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yoğun olarak kullanılan eski yok geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ednilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle İnegöl- Ankara istikameti 23. Km'de yer alan Eski Karacakaya - Tüfekçşkonak arasında ki yol da çatlaklar meydana geldi. Çatlak aralıklarının büyük olması nedeniyle risk oluşturan yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Mahalle muhtarı Şehamettin Aykul, Eski Karacakaya çıkışında güvenlik amaçlı bir şerit koyduklarını ifade ederek, " Yağışlar sonrası yolumuzun bazı kesimlerinde çökme ve yarılmalar oluştu. Durumu ilgili makamlara bildirdik. Mahalle sakinlilerimiz evlerine alternatif yoldan gidebilirler. Yetkililerimizin yapacağı inceleme ve düzenlemeler tamamlanana kadar eski yolun kullanılmamasını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI