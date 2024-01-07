Bursa İnegöl-Oylat yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.
Kaza İnegöl-Oylat yolu üzeri Hamamlı mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Oylat istikametinden İnegöl'e seyir halindeki sürücü Yaşar D. yönetimindeki 11 AAV 979 plakalı otomobil, önünde seyreden Sürücü Eren S. Yönetimindeki 16 ARA 303 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu Sürücü Eren S. Yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.